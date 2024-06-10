Japon hükümeti yıllık ekonomik plan taslağını hazırladı

Japonya hükümeti yıllık ekonomik planında, yumuşak tüketim ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin ardından BOJ ile yakın çalışma ve politikayı "esnek bir şekilde" yönlendirme ihtiyacını vurgulayacak.

Yıllık ekonomik planın Reuters tarafından görülen taslağına göre, "para politikası yeni bir aşamaya girdi" ve bu da hükümetin ve Japonya Merkez Bankası'nın "yakın çalışmaya devam etmesini ve politikayı ekonomik ve fiyat gelişmelerine uygun olarak esnek bir şekilde yönlendirmesini" gerektiriyor.

Taslakta, politika yapıcıların enflasyonu BOJ'un %2'lik hedefi etrafında istikrarlı bir şekilde tutarak, ücretlerin sürekli olarak enflasyondan daha hızlı arttığı bir ortam yaratmaya çalışacakları belirtildi.