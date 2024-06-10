Euro Bölgesi’nde 28 ay sonra bir ilk: Pozitif bölgeye geçti

28 AY SONRA İLK KEZ POZİTİF BÖLGEYE GEÇTİ

Böylece endeks 2022 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçildi. Cari endeks -14,3 puandan üst üste 8'inci aylık artışla -9,0 puana çıkarken, beklenti endeksi 9'uncu ayında da toparlanma yönünde görünüm sergiledi ve 7,8 puandan 10,0 puana yükseldi. Böylece cari endeks 2023 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye gelirken, beklenti endeksi 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.