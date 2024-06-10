ECB üyesi Holzmann: Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya MB Başkanı Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta gösterge faiz oranını düşürmesinin ardından daha düşük borçlanma maliyetlerine doğru bir geçiş başlatıp başlatmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

ECB Perşembe günü banka mevduatlarına ödediği faiz oranını %4,0'ten %3,75'e indirdi ancak son haftalarda hayal kırıklığı yaratan bir dizi ücret ve enflasyon verisinin ardından daha fazla gevşeme sözü vermekten kaçındı.

Holzmann, ECB'nin 26 üyeli Yönetim Konseyi'nde faiz indirimine karşı çıkan tek üye oldu. ECB'nin niyetini önceden bildirmesinin ardından bankanın kararı geniş çapta bekleniyordu.