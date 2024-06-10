ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede uzun bir yol var

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini ve yetkililerin bu hafta borçlanma maliyetlerini düşürmelerine rağmen uyanık kalmaları gerektiğini söyledi.

Avusturya'nın Der Standard gazetesine yazan Lagarde, "Birçok cephede ilerleme görüyoruz. Ancak enflasyonun ekonominin dışına itilmesine kadar daha gidilecek uzun bir yol var" dedi.

Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için faiz oranlarının gerektiği kadar kısıtlayıcı kalması gerektiğinin altını çizen Lagaroe, "Başka bir deyişle, eskisi kadar sert basmasak da bir süre daha ayağımızı frende tutmamız gerekiyor" diye konuştu.