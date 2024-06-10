Dış ticaret açığı 29,2 milyar dolara geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Nisan ayı cari işlemler hesabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2024 yılı Nisan ayında negatif takvim etkisi nedeniyle cari işlemler açığı %3,9 oranında artışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, tahminlerin altında kaldığını göstermektedir.

Cari işlemler açığı 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %45,7 oranında azalışla 16,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

'CARİ AÇIK DIŞ TİCARETTE UYGULANAN POLİTİKALARIN ETKİSİYLE GERİLİYOR'

Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57,0 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,6 milyar dolar azalarak 2024 Nisan ayı itibariyle 31,5 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 29,2 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığı dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile %44,8 oranında düşmüştür.

2024 Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatımız %2,5'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda %5,7'lik azalışla 350,7 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı %22,7 oranında azalarak 93,0 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,8 yüzde puan artarak %73,5 olmuştur.

'CARİ AÇIK YIL SONUNDA OVP HEDEFİNİN ÇOK ALTINDA GERÇEKLEŞECEK'

Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda 103,8 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50,4 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. • Nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığında takvim etkisiyle gözlenen sınırlı artış geçici olup, Mayıs ayında önemli ölçüde daralması beklenmektedir. Ticaret Bakanlığımızca açıklanan Mayıs ayı dış ticaret verilerinde, ihracatımız %11,4 artışla 24,1 milyar dolar gerçekleşerek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaşılmıştır. İthalatımız %10,3 gerileyerek, dış ticaret açığımız 12,5 milyar dolardan 6,5 milyar dolara düşmüştür. Bu tablo yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, Mayıs ayında 25 milyar dolar civarına kadar inebileceğini göstermektedir.

Bu çerçevede yıl sonu cari işlemler açığının Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin (34,7 milyar dolar) çok altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR GÜÇLENİYOR

Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, hem ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, hem de cari işlemler hesabındaki iyileşme ile makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir.

Böylece döviz yeterliliğimiz artmakta, döviz kurundaki dengeleme, fiyatlarında döviz kuru yapışkanlığı ile kontrolsüz yükselişini frenleme etkisini sağlamaktadır. Dış Ticaret ve cari işlemler dengesindeki dengeleme ve istikrar süreci "Yatırım-Üretm-İstihdam" hedeflerinde güçlü bir büyüme ve halkımızın refah artışını beraberinde getirecektir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin 2024 yılı boyunca devam etmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlaması öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.