Çin’in Avrupa’ya yatırımı son 14 yılın en düşük seviyesinde

Rhodium Group ve MERICS tarafından hazırlanan bir rapora göre, Çin'in 27 üyeli Avrupa Birliği'ne ve Birleşik Krallık'a (Avrupa) yatırımları 2023 yılında 2010'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Rhodium Group ve Alman düşünce kuruluşu Mercator Institute for China Studies tarafından yayınlanan yıllık rapora göre Çin'in Avrupa'daki yatırımları son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu önemli düşüş, Çin'in karşı karşıya olduğu daha geniş ekonomik ve jeopolitik zorlukları yansıtıyor.

Çin'in Avrupa'ya yatırımı 2023 yılında 2022 yılındaki 7,1 milyar eurodan 2010'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 6,8 milyar euroya geriledi.