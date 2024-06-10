ABD’de hane halkı serveti yeni bir rekor kırdı

Fed raporuna göre, ABD hane halkı serveti, yükselen borsa sayesinde 2024 yılının başında yeni bir rekor kırdı.

Fed, hane halkı ve işletmelerin bilançolarına ilişkin üç ayda bir yayınladığı raporda, hane halkı net değerinin Ocak ayından Mart ayına kadar olan üç aylık dönemde yaklaşık %2,9 veya 5,1 trilyon dolar artarak 160,8 trilyon dolar ile yeni bir zirveye ulaştığını belirtti.

Bu artış temel olarak yatırım fonları, hayat sigortası poliçeleri veya emeklilik hesapları aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak elde tutulan hisse senetlerinin değerindeki 3,8 trilyon dolarlık artıştan kaynaklandı.