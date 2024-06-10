AB üyelerinden Çin rekabeti

Avrupa hükümetleri bir taraftan Çin'in elektrikli araçlarının pazarlarına akın etmesinden çekiniyorlar diğer taraftan Çinli araç üreticilerinin getireceği üretim yatırımı ve istihdamdan pay almak için de kıyasıya rekabet ediyorlar.

Avrupa Birliği genelinde hükümetler Avrupa'da fabrika kurmak isteyen Çinli otomobil üreticilerini çekmek için kendi teşviklerini devreye sokuyor.

Bain & Company'nin ortaklarından Gianluca Di Loreto, BYD, Chery Automobile ve devlete ait SAIC Motor gibi Çinli elektrikli araç üreticilerinin üretim maliyetlerinin kendi ülkelerinde çok daha düşük olduğunu, ancak yine de markalarını oluşturmak ve nakliye ve potansiyel gümrük vergilerinden tasarruf etmek için Avrupa'da kurulmaya istekli olduklarını söyledi.

Di Loreto, "Çinli otomobil üreticileri, Avrupalı müşterilerin ilgisini çekmek istiyorlarsa otomobillerinin Avrupalı olarak algılanması gerektiğini biliyorlar. Bu da Avrupa'da üretim yapmak anlamına geliyor" dedi.