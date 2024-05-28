Fed üyesi Bowman: Fed bilançosu için beklemeyi desteklerim

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed bilançosundaki küçülmeyi yavaşlatmaya başlamak için beklemeyi ya da bu ayın başlarında açıklanandan daha ılımlı bir azaltma sürecini destekleyeceğini söyledi.

Tokyo'da düzenlenen Japonya Merkez Bankası konferansında konuşan Bowman, Fed'deki ticari banka rezerv seviyelerinin yeterli olduğuna inandığını ve yetkililere 2022 ortasından bu yana yürürlükte olan aylık 95 milyar dolarlık azaltma hedefine ilerlemeleri için daha fazla zaman tanıdığını söyledi.