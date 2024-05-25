Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı

"DÜŞEN İHRACAT HACİMLERİNİN TELAFİSİ HENÜZ MÜMKÜN OLMADI"

Raporda, Rusya'nın 2023'ün son çeyreğinde petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri üretiminde düşüş yaşadığı ifade edilerek, "Şirketler yaptırımlara uyum sağlamaya ve Doğu istikametini geliştirmeye devam ediyor ancak düşen ihracat hacimlerinin tam anlamıyla telafisi henüz mümkün olmadı" bilgisi verildi.

Rus ihracatçıların yeni pazarlar aradıkları belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"İkincil yaptırımlar nedeniyle tedarik zincirleri ve ödeme mekanizmaları daha karmaşık hale geliyor, bu da ithalat fiyatlarının yükselmesine ve tedarik kesintilerine yol açıyor."