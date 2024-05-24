İngiltere’de perakende satışlar geriledi

PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK BAZDA 0,8 AZALDI

Satışlar tüm sektörlerde azalırken, ülkede etkili olan yağışlı hava özellikle giyim, spor ekipmanı, oyun ve mobilya satışlarını olumsuz etkiledi.

Perakende satışlar, şubat-nisan dönemini kapsayan 3 ayda bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,7 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.