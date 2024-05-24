ABD’de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 284,1 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, siparişlerin tutarının bu dönemde yüzde 0,9 azalacağı yönündeydi.