Fed tutanakları endişeye işaret etti

Fed'in 30 Nisan-1 Mayıs toplantısına ait tutanakları yayımlandı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indirimi için yeterince güveni olmadığı sinyali verdi.

Fed bilanço küçültme kaynaklı oluşabilecek türbülans riskini azaltmak için 1 Mayıs'ta bilanço küçültme miktarını Haziran'dan itibaren aylık 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indireceğini duyurmuştu. Tutanaklar, neredeyse tüm yetkililerin bilanço küçültme sürecini desteklediğini gösterirken birkaç yetkili ise bilanço küçültme miktarının önceki seviyelerde kalmasını destekleyebileceklerini belirtti.

Tutanaklarda enflasyondaki son yükselişe atıfta bulunularak "Katılımcılar geçen sene enflasyon yavaşlasa da son birkaç ayda Komite'nin yüzde 2 hedefine ilerlemekte zorlandığını gözlemledi. Enflasyon konusunda daha fazla güven kazanmak beklenenden uzun sürecek" ifadesi kullanıldı.