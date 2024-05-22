Japonya’nın ticaret açığı arttı

İTHALAT %15 ARTIŞ GÖSTERDİ

İhracat Mart ayında yüzde 7,3, Şubat ayında ise yüzde 11 artmıştı. Asya'nın geri kalanı, ABD ve Orta Doğu'ya yapılan sevkiyatlar keskin bir şekilde artarken, Avrupa'ya yapılan ihracat yatay seyretti. ABD'den yapılan ithalat bir yıl öncesine göre yaklaşık %30 artarken, Orta Doğu'dan yapılan ve ağırlıklı olarak petrol ve gazdan oluşan ithalat %15 artış gösterdi.

Araç ihracatı %24, elektrikli makine ihracatı ise %16 artış gösterdi. Mekanik parça ithalatı, otomobil parçaları ve bilgisayar çiplerine olan talebin artmasıyla yükseldi.

Petrol ve doğal gaz ithalatı Nisan ayında bir önceki yıla göre %23'ten fazla artarken, gıda ve imalat girdileri ithalatı da tırmanışa geçti.