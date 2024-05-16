Fed üyesi Kashkari: Faiz olduğu seviyede kalmalı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, para politikasının şu anda ne kadar kısıtlayıcı olduğundan emin olmadığını ve Fed üyeleri enflasyonu değerlendirirken faizin olduğu yerde kalması gerektiği görüşünü yineledi.

"Aklımdaki en büyük belirsizlik, para politikasının ekonomi üzerinde ne kadar aşağı yönlü baskı oluşturduğu? Bu bir bilinmeyen" diyen Kashkari, "Bu da bana, herhangi bir sonuca varmadan önce enflasyonun nereye gittiğini anlayana kadar bir süre daha burada oturmamız gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.