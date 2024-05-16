Fed üyesi enflasyon konusunda iyimser

"KİRA ENFLASYONU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YAVAŞLADI"

Nisan ayında bir önceki yıla göre %3,4 artış gösteren tüketici fiyat endeksine atıfta bulunanan Goolsbee, "Bugün TÜFE rakamlarında konut tarafında bir miktar düşüş olduğunu görüyorsunuz" dedi ve kira enflasyonunun önemli ölçüde yavaşladığını belirtti.

Goolsbee, "Eğer bu devam ederse, bu harika. Eğer devam etmezse, o zaman daha derinlere inip neler olduğunu anlamaya çalışmalıyız" diye konuştu.