Beklentileri aştı: ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentisi ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. İthalat fiyat endeksi martta yüzde 0,6 artmıştı.

Endeks, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1'lik artış kaydetti.

İhracat fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,4 artması yönündeydi. Art arda dört ay artış gösteren ihracat fiyat endeksi, mart ayında yüzde 0,1 artmıştı.

Endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 düşüş kaydetti.