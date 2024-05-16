Avustralya işsizlik oranında beklenmedik yükseliş

İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ KOŞULLAR SIKI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

İstihdamda ise beklentilerin üzerinde artış yaşandı; Söz konusu ay boyunca istihdam 38 bin 500 artarak, 23 bin 700 beklenen artışın üzerine çıktı. Tam zamanlı istihdam 6 bin 100 azalırken, yarı zamanlı istihdam 44 bin 600 artış gösterdi.

ABS, işgücüne katılımın Mart ayındaki %66,6'dan Nisan ayında %66,7'ye yükseldiğini belirtti.

İşsizlikteki artışın, RBA'nın faiz oranlarında daha fazla artışa yönelik herhangi bir değerlendirmeyi beklemeye alması için yeterli olacağı düşünülüyor. İşgücü piyasasındaki genel koşullar sıkı olmayı sürdürüyor; Bu ekonomik büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığına dair artan işaretlerle daha tutarlı seviyeye işaret ediyor.