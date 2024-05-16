Almanya GSYH büyüme tahmini düşürüldü

GEÇEN YIL EN ZAYIF PERFORMANSI SERGİLEDİ

Enflasyonun düşmesi ve nominal ücretlerin yükselmesi beklenen Alman ekonomisinin 2025 yılında ivme kazanacağı ve büyümenin %0,9'a ulaşacağı öngörülüyor.

Alman ekonomisi geçen yıl %0,2 oranında küçülerek büyük Euro bölgesi ekonomileri arasındaki en zayıf performansı sergilemiş, yüksek enerji maliyetleri, cansız küresel siparişler ve rekor düzeydeki yüksek faiz oranları da bundan payını almıştı.