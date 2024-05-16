ABD’de sanayi üretimi sabit kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Verilere göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi. Bu dönemde piyasa beklentileri sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, mart ayında da yüzde 0,1 artmıştı.