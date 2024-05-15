Fed üyesi Schmid: Enflasyon hala çok yüksek

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, Fed'in politika faizini bir süre daha sabit tutmasını desteklediğinin sinyalini verdi. Schmid, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve Fed'in bunu düşürmek için yapması gereken daha çok iş olduğunu söyledi.

"Zaman içinde enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru gerilemesini bekliyorum. Bu süreç devam ederken sabırlı olmaya hazırım" diye konuşan Schmid, "Fed, arz yetişene ve enflasyonu tetikleyen dengesizlik kapanana kadar talep artışını durdurmalıdır" dedi.