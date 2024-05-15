Çin konutlara yönelik öneriyi değerlendiriyor

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin, emlak piyasasını kurtarmak için, ülke genelinde satılmamış milyonlarca konutu yerel yönetimlerin satın almasını sağlayacak bir öneriyi değerlendiriyor.

Kaynaklar, Çin Devlet Konseyi'nin plan hakkında çeşitli illerden ve hükümet kuruluşlarından geri bildirim istediğini söyledi.