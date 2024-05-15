Bakan Şimşek: Sağlam bir programımız var

"SAĞLAM BİR PROGRAMIMIZ VAR"

Fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek." dedi.

Enflasyonla mücadelede mali politikanın sıkılaştırılacağına ve gelir politikalarının daha destekleyici olacağına işaret eden Şimşek, "Ama önemli olan yapısal reformlardır. Yapısal reformlar yoluyla verimliliği ve rekabet gücünü artıracağız. " ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, yatırımların daha verimli alanlara yönlendirileceğinin ve daha fazla mali alan yaratmak için bazı harcamaların da kesileceğinin altını çizdi.