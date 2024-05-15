ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergileri tüketici fiyatlarını artırabilir

Çin menşeli elektrikli araçlar ve bataryalar, güneş pilleri, tıbbi ekipman ve diğer ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri ABD'deki istihdamı ve üreticileri korumayı amaçlıyor.

Uzmanlar, uygulanacak yeni gümrük tarifelerinin kısa vadede geniş çaplı bir enflasyonist etki beklenmese de, bazı belirli kalemlerde fiyatları artırabileceğini söylüyor.

Yetkililer, tarifelerin önümüzdeki üç yıl içinde aşamalı olarak uygulanacağını söyledi. 2024'te yürürlüğe girecek olanlar arasında elektrikli araçlar ve elektrikli araç bataryalarının yanı sıra güneş pilleri, şırıngalar, iğneler, çelik ve alüminyum ve daha fazlası yer alıyor. Bazıları ise 2026 yılına kadar yürürlüğe girmeyecek.