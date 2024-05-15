ABD’de TÜFE beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, Nisan'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, Nisan'da yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesine paralel gerçekleşti.