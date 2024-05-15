ABD’de toplam hane halkı borcu arttı

KREDİ KARTI BAKİYELERİ AZALDI

Mortgage bakiyeleri bir önceki çeyreğe göre 190 milyar dolar artarak Mart sonunda 12,44 trilyon dolar oldu. Ev özkaynak kredisi (HELOC) bakiyeleri 16 milyar dolar artarak 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana art arda sekizinci çeyrek artışını temsil etti ve şu anda 376 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kredi kartı bakiyeleri 14 milyar dolar azalarak 1,12 trilyon dolara geriledi. Bireysel kartlar ve tüketici kredilerini içeren diğer bakiyeler de 11 milyar $ azaldı. Taşıt kredisi bakiyeleri 9 milyar dolar artarak 2020'den bu yana görülen artış eğilimini sürdürdü ve şu anda 1,62 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.