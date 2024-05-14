ABD’de enflasyon beklentisi son 6 ayın zirvesinde

KİRA MALİYETİ ARTIŞ BEKLENTİSİ 9,1'E YÜKSELDİ

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti Nisan'da 0,2 puan yükselerek yüzde 5,2'ye çıkarken, hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 4,8'e, gıda için yüzde 5,3'e, sağlık bakımı için yüzde 8,7'ye, üniversite eğitimi için yüzde 9'a ve kira için yüzde 9,1'e yükseldi.