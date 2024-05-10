İşsizlik martta geriledi

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,1 OLDU

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,2 olduğu hesaplandı.

İSTİHDAM ORANI %49,5 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,5'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,2 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan yükselerek yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36,9 oldu.