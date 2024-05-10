İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜYÜME KAYDETTİ

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonominin iki çeyrek üst üste daralmasının ardından pozitif büyümeye geri döndüğünü belirtti.

Hizmet sektörünün dirençli olduğunu dile getiren McKeown, ekonominin martta da hizmet sektörü öncülüğünde büyüme kaydettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da büyüme verilerine ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi bir köşeyi döndü, bugünün haberleri bunu kanıtlıyor. Birçok insan için işlerin hala zor olduğunu biliyoruz ancak planımız işliyor ve ona sadık kalmalıyız." ifadelerini kullandı.