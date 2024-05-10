Çin’deki Avrupalı şirketler baskı altında

Çin'deki AB Ticaret Odası tarafından yayınlanan bir ankete göre, Çin'deki Avrupalı şirketler büyüme yavaşladıkça ve kapasite fazlası baskısı arttıkça ülkede para kazanmakta zorlanıyor.

Çin'in büyümesi son yıllarda jeopolitik gerilimler nedeniyle yavaşladı. Yerel yönetimlerin finansmanıyla yakın bağları olan emlak sektöründeki düşüş de ekonomiyi aşağı çekti.

AB Odası anketine katılanların sadece %30'u Çin'deki kâr marjlarının şirketlerinin dünya genelindeki ortalamasından daha yüksek olduğunu belirtmiştir ki bu oran son sekiz yılın en düşük seviyesidir.

Rapora göre, 2016 yılında katılımcıların sadece %24'ü Çin'deki kâr marjlarının dünya geneline kıyasla daha iyi olduğunu belirtmiştir.

AB Odası Başkanı Jens Eskelund gazetecilere yaptığı açıklamada, bu durumun 2015 yazında Çin borsasında yaşanan çöküşü ve o dönemde emlak piyasasında yaşanan yavaşlamayı yansıttığını belirtti.

Çin büyümesindeki mevcut yavaşlamanın benzer döngüsel yönleri olduğunu, ancak bu kez ne kadar uzun ve derin olacağına dair sorular olduğunu söyledi.

Çin'in üretime verdiği önem, mütevazı iç taleple birleşince, aşırı üretimin kar marjlarını düşüreceğine dair küresel endişelerin artmasına neden oldu.

AB Odası anketine katılanların üçte birinden fazlası geçen yıl sektörlerinde kapasite fazlası gözlemlediklerini ve %10'u da yakın gelecekte bunu görmeyi beklediklerini söyledi.

İnşaat mühendisliği, inşaat ve otomotiv sektörleri kapasite fazlası olduğunu bildiren katılımcıların en yüksek payına sahiptir.

Katılımcıların %70'inden fazlası sektörlerindeki kapasite fazlasının fiyat düşüşlerine yol açtığını belirtti.

Eskelund, "Bu sadece Avrupalı şirketlerin sızlanması değil. Bu durum Çinli şirketler için de aynı derecede, hatta daha da acı verici." dedi.

ÇİN, AVRUPALI ŞİRKETLER İÇİN YATIRIM YAPILACAK EN İYİ ÜLKE OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR

Ankete göre, firmaların jeopolitik risklerden kaçınarak Güneydoğu Asya ve Avrupa'ya yönelmesi nedeniyle Çin yatırım yapılacak en iyi ülke olma özelliğini kaybediyor.

Bu yılın başlarında ankete katılan firmaların sadece %13'ü ülkeyi yatırımlar için en önemli hedef olarak görürken, bu oran kayıtların tutulmaya başlandığı 2010'dan bu yana görülen en düşük oran oldu. Çin'i yatırım için en önemli hedef görenlerin oranı 2021'de %27'ye kadar yükselmişti.

Bugün yayınlanan ankete göre, şirketler o dönemde Çin'deki büyüme konusunda daha iyimserdi, ancak şimdi Çin ile diğer ülkeler arasındaki "ayrışmanın" etkisini hafifletmek ve başka yerlerde fırsatlar bulmak için yatırımlarını giderek daha fazla kaydırıyorlar.

Karamsar tepkiler, Başkan Xi Jinping'in Kasım ayında dünyanın en büyük ikinci ekonomisine erişimi kolaylaştırmak için daha "iç açıcı" önlemler alma sözüne rağmen Çin'in yabancı firmalar için azalan cazibesini vurguluyor. Kötüleşen duyarlılık, pandeminin büyük ölçüde devre dışı kaldığı bir ülke görünümünü yansıttığı için özellikle endişe verici ve zorlukların uzun vadeli olduğunu gösteriyor.

Ticaret Odası Başkanı Jens Eskelund Perşembe günü düzenlediği basın brifinginde, "Şu anda gördüğümüz şey, iç ekonomideki sorunlara ilişkin bu algının artık daha kalıcı bir nitelik kazanmaya başladığıdır. Bu da şirketlerin beklentilerini ayarlamaya başladıkları anlamına geliyor" dedi.