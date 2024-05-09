ABD’de işsizlik maaşı başvuru son 6 ayın zirvesinde

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. İlgili verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine çıktı.