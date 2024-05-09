ABD’de biyoteknoloji şirketlerinde Çin varlığı

ABD'de biyoteknoloji şirketlerinin Washington merkezli ticaret birliği Biyoteknoloji İnovasyon Organizasyonu (BIO) tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir anket, 124 katılımcının %79'unun Çin merkezli veya Çin'e ait bir üreticiyle en az bir sözleşme veya ürün anlaşması olduğunu ortaya koydu.

BIO tarafından Reuters'e açıklanan ankete göre, ankete katılanların üçte ikisinden fazlası 250'den az çalışanı olan küçük, gelişmekte olan biyoteknoloji şirketleri.

Grup bu anketi, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde BGI ve WuXi AppTec gibi Çinli biyoteknoloji şirketleriyle ticareti ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlayabilecek yasa tasarıları ilerlerken gerçekleştirdi.

BIO bu yılın başlarında mevzuata karşı çıkmış ve daha sonra yasa tasarıları üzerinde yasa koyucularla birlikte çalışmak istediğini söyleyerek duruşunu yumuşatmıştı. İşlerinin büyük bir kısmını ABD'den yapan Çin merkezli bir fason üretici olan WuXi AppTec, bu yılın başlarında BIO'dan ayrılmıştı.

Ticaret grubu, ankete katılanların %74'ünün klinik öncesi ve klinik hizmetler için Çinli şirketlerle sözleşmeleri olduğunu söyledi.

Yüzde otuzunun onaylı ilaçların üretimi için Çin bağlantılı şirketlerle sözleşmeleri var.