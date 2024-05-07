Morgan Stanley’den ABD devlet tahvilleri önerisi

Morgan Stanley stratejistleri, bu yılın en kötü aylık düşüşünün hemen ardından yatırımcıları ABD devlet tahvillerine yatırım yapmaya çağırdı.

Aralarında Matthew Hornbach, James Lord ve Andrew Watrous'un da bulunduğu stratejistler, "Ekonomi kötüye gitmese bile, enflasyon verileri daha yüksek faizlere inananları hayal kırıklığına uğratacağından tahvil getirileri yine de dramatik bir şekilde düşebilir. Tahvil alın" tavsiyesinde bulundu.

Çekirdek PCE enflasyonunun hem üç hem de altı aylık yıllıklandırılmış oranlarında hızlı bir yavaşlama beklendiğine işaret eden stratejistler, bunun "yılsonuna kadar yatırımcıların gözünü açması gerektiğini" yazdı.

Morgan Stanley stratejistleri, İşgücü İstatistikleri Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu'nun yılın başında açıkladığı enflasyon verilerinin "enflasyondaki mevsimsel yükselişi" hesaba katmadığını, yatırımcıları olması gerekenden daha yüksek bir enflasyon fiyatlaması konusunda kandırdığını ve yılbaşından bu yana tahvil piyasasındaki satışları körüklediğini söyledi.

Firma, artık mevsimselliğin varlığının istihdam maliyetleri ölçümlerinde de görüldüğünü ve pandemi sonrası dönemde varlığının daha da kötüleştiğini söylüyor.

Stratejistler, geçmişte mevsimsellik kalıntısının varlığının gelecekte de varlığını garanti etmediğini kabul etmekle birlikte, pek çok fiyat ölçütünde güçlenen varlığının "yatırımcıların önümüzdeki yıl da bu modelin devam edeceğine dair güven kazanmaları için affedilecekleri" anlamına geldiğini belirttiler.