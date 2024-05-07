Almanya’da fabrika siparişleri 3 aydır düşüyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düştü. Fabrika siparişleri Mart 2023'e göre de yüzde 1,9 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 artış yönündeydi.

Almanya'da martta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 3,6 düşüş görülürken, yurt dışı siparişlerde yüzde 2 artış görüldü.

Söz konusu ayda Avro Bölgesi'nden yeni siparişler şubat ayına göre yüzde 10,6 artarken, Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden Almanya'ya yönelik siparişler yüzde 2,9 azaldı.

Martta hem ara malı hem de sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde aylık bazda yüzde 0,4 düşüş oldu. Tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 0,7 arttı.

Bu arada, geçici verilerde yüzde 0,2 artış olarak açıklanan şubat ayı fabrika siparişleri değişim oranı yüzde 0,8 düşüş olarak revize edildi. Ocakta da yüzde 11,3 gerileyen fabrika siparişleri böylece düşüşünü art arda üçüncü aya taşımış oldu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç ve dış talepte beklenen toparlanmanın bir sonucu olarak, gelen siparişlerin de yıl içerisinde yeniden artış eğilimine girmesi muhtemeldir." ifadesi kullanıldı.