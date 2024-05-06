Yellen: Temel göstergeler enflasyonun yavaşladığına işaret ediyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, temel göstergeler hala fiyat baskılarının gerilediğini gördüğünü söyledi. Yellen, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, "Bana göre temeller şunlar: enflasyon beklentileri - kontrol altında ve işgücü piyasası - güçlü ancak önemli bir enflasyonist baskı kaynağı değil. Bu bir veri noktası, fazla vurgulamak istemiyorum, ancak kesinlikle ayda onda iki tutarlı, hatta bence %2 enflasyonla tutarlı olanın biraz altında" dedi.

Yellen aylardır barınma maliyetlerinin düşeceğini ve böylece enflasyonu Fed'in %2'lik hedefiyle uyumlu hale getirmek için son kilometre olarak adlandırılan yolun üstesinden gelinmesine yardımcı olacağını savundu.

Ancak Yellen, büyük ölçüde arz sorunları nedeniyle barınma enflasyonunun bugüne kadar beklenenden daha yavaş ilerleme gösterdiğini kabul etti.

"Konut, uygun fiyatlı konut sıkıntısı ve kısmen de yüksek faiz oranları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek bir sorun" diye konuyan Yellen, "Konut inşaatı durmuş durumda. En hassas sektörlerden biri, bu nedenle yeni konut inşaatı, konut fiyatlarını gerçekten ılımlı hale getirmek için ihtiyaç duyulacak seviyelerde değil" dedi.