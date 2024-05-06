Fed üyesi Williams: Yüzde 2 enflasyon hedefi gerekli

New York Fed Bankası Başkanı John Williams Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefinin fiyat istikrarının sağlanmasında kilit önem taşıdığını ve ekonomik refahın sağlanması için gerekli olduğunu söyledi.

Enflasyon hedefini savunması, Fed'in politikayı yönlendirme, belirleme ve iletme şeklini elden geçirmesi için bazı çevrelerden gelen ısrarlı çağrıların ortasında geldi.

Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'nde düzenlenen bir para politikası konferansında konuşan Williams, "Teori ve deneyimler, açık ve rakamsal bir uzun vadeli enflasyon hedefinin belirlenmesi ve bu hedefe ulaşılmasını desteklemek için uygun adımların atılması da dahil olmak üzere şeffaflık ve açık iletişimin önemini göstermiştir. Bunlar enflasyon beklentilerinin çıpalanmasında kritik öneme sahiptir ve bu da enflasyonu hedefte tutmaya yardımcı olur" dedi