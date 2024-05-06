Apara Ekonomi Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmeli
Giriş Tarihi: 6.5.2024 08:46

Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmeli

Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed %2’lik enflasyon hedefinden vazgeçmeli

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers Fed'in %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'nde bir para politikası konferansında konuşan Summers, bu hedefi korumanın ABD ekonomisini önümüzdeki yıllarda "oldukça ciddi bir durgunluğa" sürükleyeceğini öngördü.

Summers ayrıca, merkez bankacılarının konuşmalarında ve halka açık etkinliklerde düşüncelerini ortaya koyarken düzenli olarak politika görüşlerinin "kakofonisi" olarak adlandırdığı şey de dahil olmak üzere Fed iletişiminin diğer temel dayanaklarını hedef aldı.

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Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmeli
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