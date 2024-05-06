Çin’de hizmet sektörü ılımlı büyüdü

Çin'in hizmet sektörü Nisan ayında biraz daha yavaş bir hızda büyüdü. Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından hazırlanan Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında Mart ayındaki 52,7 seviyesinden 52,5'e geriledi. Düşüşe rağmen endeks 16 aydırgenişleme bölgesinde kaldı.

Endeksin 50'nin üzerinde olması faaliyetlerde bir genişlemeye, altında olması ise bir daralmaya işaret ediyor.

Caixin, hem ticari faaliyetlerin hem de toplam yeni siparişlerin art arda 16'ncı ayda da büyüdüğünü ve toplam siparişlerin geçen yılın Mayıs ayından bu yana en hızlı şekilde arttığını söyledi. Küresel ekonomideki toparlanma, gelen turist sayısında artışa yol açarak hizmet ihracatında yükseliş eğilimine yardımcı oldu.

Caixin Insights Group ekonomistlerinden Wang Zhe, artan siparişlere rağmen, sektördeki istihdamı takip eden alt endeksin Nisan ayında düşmeye devam ettiğini, işletmelerin maliyet kaygıları nedeniyle işten ayrılanların bıraktığı boş pozisyonları doldurmakta isteksiz davrandığını söyledi. Wang, "Piyasa duyarlılığı iyimserliğini korudu. Tarihsel ortalamasının altında olmasına rağmen, gelecekteki faaliyet beklentileri göstergesi son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Bu arada, Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan resmi imalat dışı PMI değeri Mart ayındaki 53,0 seviyesinden Nisan ayında 51,2'ye geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, hizmet faaliyetleri alt endeksi Mart ayındaki 52,4 seviyesinden 50,3'e gerilerken, catering, sermaye piyasası hizmetleri ve emlak sektöründeki faaliyetler daraldı.