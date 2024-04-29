Apara Ekonomi Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
Giriş Tarihi: 29.4.2024 14:55 Son Güncelleme: 29.4.2024 14:58

Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

'MARTTA YÜZDE 3,16 ARTIŞ KAYDETMİŞTİ'

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak43,316,846,7
Şubat42,464,044,53
Mart45,583,673,16
Nisan43,653,22

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Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
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