ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu beklentilere paralel geldi

ABD'de Fed tarafından yakından izlenen veri olan Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyonu Mart ayında beklentilere paralel geldi. Bu veri Fed'in Eylül ayına kadar faiz oranlarını düşürmeyeceği yönündeki beklentilerini değiştirmeyecek gibi görünüyor.

Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun verilerine göre, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi geçen ay %0,3 arttı. Şubat ayına ilişkin veriler, daha önce bildirildiği gibi PCE fiyat endeksinin %0,3 arttığını gösterecek şekilde revize edilmedi.

Mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon, Şubat ayındaki %2,5'lik artışın ardından %2,7 yükseldi. Ekonomistler ise aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,6 artacağını tahmin ediyordu.

Fed'in %2'lik hedefine ulaşması için aylık enflasyon değerlerinin %0,2 olması gerekmekte.