ECB üyesi Schnabel: Dezenflasyon hizmet sektöründe inişli çıkışlı olabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel Perşembe günü yaptığı açıklamada, Euro bölgesi enflasyonunu %2'ye geri getirmenin son aşamasının inişli çıkışlı olabileceğini ve yüksek hizmet maliyetleriyle birlikte verimlilikteki erozyonun açık bir risk oluşturduğunu söyledi.

"HİZMET ENFLASYONU ENDİŞE KAYNAĞI"

Schnabel, "Oldukça inişli çıkışlı bir son mille karşı karşıya olabileceğimiz konusunda bir fikir birliği oluşuyor. En büyük endişe kaynağı açık bir şekilde hizmet enflasyonu" dedi.