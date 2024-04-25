ABD’de mimarlık firmalarının faturalandırmaları eşik değerin altında seyrediyor

ABD'de mimarlık firmalarının faturalandırmalarından oluşan endeks, enflasyon, tedarik zinciri sorunları ve diğer ekonomik zorluklarla üst üste 14'üncü ayında da eşik değerin altında kalarak, sıkıntıların devam ettiğine işaret etmeye devam etti.



Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre 5,9 puan azalarak 43,6 puana indi.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna, altında kalması düşüşe işaret ediyor.

Firma liderlerinin neredeyse yarısı, proje tasarım ücretlerini müzakere etmenin 4-5 yıl öncesine göre artık daha zor olduğunu düşünüyor.

Mimarlık firmaları faturaları da Şubat ayında olduğu gibi Mart ayında da ülkenin tüm bölgelerindeki ve tüm uzmanlıklardaki firmalarda düşmeye devam etti.

Pojelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri aynı ayda 51,1 puandan 50,0 puana inerek, eşik değer sınırında kaldı.

AIA, her ay ulusal puanın yanı sıra ABD'deki dört bölgenin faturalandırma endeksini de rapor ediyor.