Elektrikli hibrid otomobil satışlarının rekor kırması bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) tahminlerine göre, bazı pazarlarda yavaşlayan büyümeye rağmen elektrikli ve plug-in hibrid otomobil satışları 2024 yılında yeni bir küresel rekora sıçrayacak.

IEA, 2024 yılında 2023 yılına kıyasla %20'den fazla artışla 17 milyon bataryalı elektrikli araç ve plug-in hibrid elektrikli araç satılacağını söyledi.

IEA ayrıca, fiyatların düşmesiyle 2030 yılına kadar çoğu elektrikli otomobilin benzinli eşdeğerleriyle aynı fiyata mal olacağını söyledi. Tesla, dünyanın en büyük bataryalı elektrikli otomobil üreticisi olarak en yakın rakibi olan BYD gibi Çinli rakiplerinin şiddetli rekabetinin ortasında pazar payını korumak için mücadele ederken hafta sonu fiyatlarını düşürdü.

Otomobil üreticileri, elektrikli otomobillere yönelik talep artışının yavaşladığından ve rekabet edebilmek için indirim yapmak zorunda kaldıklarından yakınıyor. IEA, bu durumun bazı otomobil üreticilerine zarar verebileceğini, ancak düşük fiyatların da geçişi hızlandırabileceğini söyledi.

IEA'nın başındaki enerji ekonomisti Fatih Birol, satışların bazı ülkelerde diğerlerine göre daha güçlü olduğunu kabul etti, ancak geçiş için net bir ivme olduğunu da sözlerine ekledi.

IEA. "Küresel elektrikli araç devrimi hız kesmek yerine yeni bir büyüme evresine hazırlanıyor gibi görünüyor. Batarya üretimine yapılan yatırım dalgası, elektrikli araç tedarik zincirinin otomobil üreticilerinin iddialı genişleme planlarını karşılayacak şekilde ilerlediğini gösteriyor. Sonuç olarak, elektrikli araçların yollardaki payının hızla artmaya devam etmesi bekleniyor" dedi.

IEA, 2024 yılının ilk çeyreğinde elektrikli ve plug-in hibrit (benzinli motoru batarya ile birleştiren) araç satışlarının 2020 yılının tamamından daha fazla olduğunu belirtti.

Hibritler kullanım sırasında hala büyük miktarlarda CO2 yaymaktadır, ancak otomobil endüstrisindeki bazı kişiler - doğru kullanıldıkları takdirde - kamusal şarj altyapısı gelişene kadar emisyonları düşürmek için gerekli bir adım olduklarını savunmaktadır.

Bazı ülkeler elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmeye odaklanmıştır: 2023 yılında Norveç'te satılan tüm otomobillerin beşte dördü elektrikliydi. Bununla birlikte, politikalar büyük ölçüde farklılık göstermekte olup, Çin ve zengin Avrupa ülkeleri genellikle ABD de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanının önünde yer almaktadır.

Bağımsız bir analist olan Matthias Schmidt'e göre İngiltere, 2023 yılının ilk üç ayında ilk kez Avrupa'nın en büyük elektrikli otomobil pazarı oldu.

Avrupa'da elektrikli otomobillerin benimsenme zamanlaması, otomobil üreticilerinin benzinli ve dizel modellerinden kar elde etmeye çalışırken, yeterli sayıda elektrikli otomobil satamadıkları için para cezalarından kaçınmaya çalıştıkları düzenlemelerden büyük ölçüde etkilenmektedir.

Schmidt, 2024 yılında İngiltere'deki elektrikli araç satışlarının, daha büyük bir nüfusa sahip olan Almanya'ya eşit ya da biraz daha yüksek olmasını beklediğini söyledi. Schmidt, Almanya'daki satışların sübvansiyon kesintileri ve üreticilerin ortalama CO2 emisyonlarına ilişkin daha sert kuralların yürürlüğe gireceği 2025 yılına kadar satışları kasıtlı olarak bekletmeleri nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

Schmidt, "Bu gecikme Çinli üreticilere manipülasyon yapmaları için küçük bir pencere açacak, çünkü 2025'ten itibaren geleneksel üreticiler elektrikli araç hamlelerine ciddi bir şekilde başlayacaklar" dedi.