ECB üyesi Nagel: ECB enflasyon konusunda ikna olmalı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine geri döndüğüne ikna olması gerektiğini söyledi.

ECB Yönetim Konseyi üyesi Nagel yaptığı konuşmada, "Faiz oranlarını düşürmeden önce, verilere dayanarak enflasyonun hedefimize zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağına ikna olmalıyız" dedi.

Nagel, "Mart ayındaki olumlu enflasyon görünümü Haziran projeksiyonlarında teyit edilirse ve gelen veriler bu görünümü desteklerse, faiz indirimini düşünebiliriz" diye konuştu.