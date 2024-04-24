Beklentilerin üzerinde: Alman iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni nisanda beklentilerin üzerinde artarak, yükselişini art arda üçüncü aya taşıdı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı nisan ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da martta 87,9 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki iyileşmesinin etkisiyle nisanda 89,4 puana yükseldi. Böylece endeks, artışını üçüncü aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin 88,8 puana yükseleceği yönündeydi.

Ifo anketine göre, Beklentiler Endeksi 87,7 puandan 89,9 puana, Mevcut Durum Endeksi de 88,1 puandan 88,9 puana yükseldi.

Ankette hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerde iyileşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerinde nisanda iyileşme olduğunu vurgulayarak, "Alman ekonomisi özellikle hizmet sağlayıcıları sayesinde istikrar kazanıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisi, yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve rekor düzeydeki faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Avro bölgesindeki büyük ekonomiler arasında en zayıf ekonomi olarak dikkati çekmişti.

Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde teknik resesyona girmesi bekleniyor.