Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), verilerini açıkladı. İlgili verilere göre, YD-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,14 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 67,2 ve imalatta yüzde 67,25 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 58,67, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 72,76, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,7, enerjide yüzde 69,88 ve sermaye mallarında yüzde 76,14 artış gerçekleşti.