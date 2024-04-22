Euro Bölgesi üyelerinin toplam bütçe açığı geriledi

Euro bölgesi hükümetlerinin birleşik bütçe açığı, Fransa'da şaşırtıcı derecede keskin bir artışa ve İtalya'da hala yüksek borçlanmaya rağmen, 2023'te pandeminin en yüksek seviyelerinden düşmeye devam etti.

Eurstat yaptığı açıklamada, para bölgesinin 20 üyesinin hükümetlerinin harcamalarının gelirlerini gayri safi yurtiçi hasılanın %3,6'sı oranında aştığını söyledi.

Bu oran 2022 ve 2021 yıllarına kıyasla daha düşüktü ve Covid-19 salgını şiddetlenirken hükümetlerin hane halklarına ve devletlere büyük ölçekli destek sağladığı 2020 yılında kaydedilen %7'lik orandan çok daha küçük bir bütçe açığı anlamına geliyordu.

Borçlanmadaki düşüş büyük ölçüde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen ancak geçen yıl azalan enerji maliyetlerini karşılamak için hane halklarına ve işletmelere verilen yardımın azalmasından kaynaklandı.

IMF rakamlarına göre, Euro Bölgesi'nde devlet borçlanmasındaki yavaşlama, bütçe açığının iki kattan fazla artarak 2022'de GSYH'nin %4,1'inden 2023'te %8,8'ine yükseldiği ABD ile tezat oluşturuyor. Çin'in bütçe açığı küçülürken, GSYH'nin %7,1'i ile Avro Bölgesi'nin neredeyse iki katı seviyesine ulaştı.

Euro bölgesi hükümetlerinin toplam borcu 2022'de GSYH'nin %90,8'inden %88,6'sına düştü. Buna karşılık IMF, ABD hükümetinin borçlarının 2022'de GSYH'nin %120'sinden geçen yıl %122,1'ine yükseldiğini, Çin'in borcunun ise %83,6 olduğunu tahmin etmektedir.