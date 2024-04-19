S&P Global İsrail’in kredi notunu düşürdü

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, İsrail'in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA-"den "A+"ya, kısa vadeli notu ise "A-1+"dan "A-1"e çekildi.

S&P Global, İran'la çatışmanın son dönemde artmasının, İsrail için zaten yüksek olan jeopolitik riskleri daha da artırdığını belirtti.

Açıklamada, "Daha geniş bir bölgesel çatışmanın önleneceğini bekliyoruz, Ancak İsrail-Hamas savaşı ve Hizbullah'la çatışma 2024 boyunca devam edecek gibi görünüyor; askeri faaliyetlerin altı aydan fazla sürmeyeceği yönündeki önceki varsayımımıza ters bir durum. " denildi.

Kuruluş, çoğunlukla artan savunma harcamalarının bir sonucu olarak İsrail'in genel hükümet açığının 2024 yılında GSYH'nin %8'ine kadar genişleyeceğini tahmin etti.

S&P Global'e göre, yüksek bütçe açıkları da orta vadede devam edecek ve net genel devlet borcunun 2026'da GSYH'nin %66'sına ulaşarak zirveye ulaşacak.

Açıklamada, "Temel senaryomuz olmayan daha geniş bir bölgesel çatışma, İsrail'in güvenlik durumu ve dolayısıyla ekonomik, mali ve ödemeler dengesi parametreleri üzerinde daha fazla maddi olumsuz etkiye sahip olabilir." görüşüne yer verildi.

Kredi notunun görünümü "negatif" olarak belirlendi.

İsrail Maliye Bakanı not indiriminin ardından yaptığı açıklamada, "Ülke tahvillerinin güvenli ve likit varlıklar olduğunu yatırımcılar biliyor." dedi.