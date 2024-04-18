Fed üyesinden enflasyon açıklaması: İlerleme yavaşladı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, enflasyon konusundaki ilerlemenin "yavaşladığını" ve "bu noktada durmuş bile olabileceğini" ifade ederek daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) konferansında konuşan Bowman, mevcut büyüme ve piyasa faaliyeti seviyelerinin, mevcut politika duruşunun yeterince kısıtlayıcı olmayabileceğine işaret ediyor olabileceklerini vurguladı.

"Politika yeterince sıkı olsaydı görmeyi beklemeyeceğimiz kadar çok finansal piyasa faaliyeti ve devam eden büyüme var" diye konuşan Bowman, "Bence politika kısıtlayıcı. Ancak yeterince kısıtlayıcı olup olmadığını zaman gösterecek" dedi.