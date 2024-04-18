Apara Ekonomi Fed üyesinden enflasyon açıklaması: İlerleme yavaşladı
Giriş Tarihi: 18.4.2024 09:08 Son Güncelleme: 18.4.2024 09:21

Fed üyesinden enflasyon açıklaması: İlerleme yavaşladı

Fed üyesinden enflasyon açıklaması: İlerleme yavaşladı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, enflasyon konusundaki ilerlemenin yavaşladığını belirtti.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, enflasyon konusundaki ilerlemenin "yavaşladığını" ve "bu noktada durmuş bile olabileceğini" ifade ederek daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) konferansında konuşan Bowman, mevcut büyüme ve piyasa faaliyeti seviyelerinin, mevcut politika duruşunun yeterince kısıtlayıcı olmayabileceğine işaret ediyor olabileceklerini vurguladı.

"Politika yeterince sıkı olsaydı görmeyi beklemeyeceğimiz kadar çok finansal piyasa faaliyeti ve devam eden büyüme var" diye konuşan Bowman, "Bence politika kısıtlayıcı. Ancak yeterince kısıtlayıcı olup olmadığını zaman gösterecek" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fed üyesinden enflasyon açıklaması: İlerleme yavaşladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz