Fed Kitap: ABD’de bölgesel ekonomik faaliyetler artıyor

Yılın üçüncü Fed Bej Kitap raporuna göre, ABD'de bölgesel ekonomik faaliyetler artıyor, tüketici harcamaları yükseliyor, turizm faaliyetleri büyüyor ve konut satışları ülke genelinde iyileşiyor.

Rapora göre, istihdam artıyor ve ücretler de ılımlı bir şekilde yükseliyor.

12 Fed bölgesinde toplanan verilerle derlenen Bej Kitap raporuna göre, bölgelerin çoğu işgücü arzının ve iş başvurusunda bulunanların kalitesinin arttığını bildirirken, birçoğu çalışanların elde tutulmasının iyileştiğini, diğerleri ise bazı şirketlerin personel çıkardığını belirtti. İşgücü arzındaki artışa rağmen, birçok bölge makinistler, esnaf ve otelcilik çalışanları da dahil olmak üzere bazı işler için "nitelikli başvuru sahiplerinde süregelen eksiklikler" olduğunu bildirdi.

Fed'in enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını ne zaman ve ne sıklıkta düşürebileceğine ilişkin tüm endişelere rağmen, bölgesel bankalar tarafından gözlemlenen fiyat artışları "ortalama olarak mütevazı" olarak değerlendirildi.

Kızıldeniz'deki şiddet olayları ve 26 Mart'ta Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün çökmesi bazı sevkiyat gecikmelerine neden olsa da yaygın bir fiyat artışı yaşanmadı. Çoğu, enflasyonun ileriye dönük olarak yavaş bir hızda sabit kalmasını beklediklerini söyledi.

Birçok bölgedeki işletmeler ve ev sahipleri sigorta oranlarında büyük artışlar olduğunu bildirdi. Bazı şirketler, yüksek fiyatları tüketicilere yansıtma kabiliyetlerinin "son aylarda önemli ölçüde zayıfladığını" ve bunun da daha düşük kar marjlarına yol açtığını söyledi.

Louis Fed, Chicago Fed ile birlikte Paskalya tatilinin erken başlamasına bağladığı tüketici harcamalarında ılımlı bir artış gördü. Philadelphia Fed, insanların daha yüksek fiyatları telafi etmek için daha ucuz ürünler satın aldığını söyledi. Atlanta Fed de alışveriş yapanların fiyata duyarlı olduğunu ve daha az isteğe bağlı satın alma yaptıklarını söyledi.

Seyahat ve turizmle ilgili olarak Boston Fed kongre ve turizm faaliyetlerinin güçlü olduğunu, Richmond Fed otel doluluklarının arttığını ve gelecek rezervasyonlarının "güçlü" olduğunu, Atlanta Fed ise Florida limanlarındaki güçlü yolcu sayısıyla birlikte "gemi seyahati iştahının arttığını" söyledi.

Bej Kitap, Fed'in 30 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek bir sonraki toplantısı için hazırlanmıştır.